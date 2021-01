America’s Cup, Gilberto Nobili: “Il 15 gennaio ci saranno sorprese. Luna Rossa è forte con un range di vento” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Un appuntamento, questa volta, dedicato interamente a un evento importante quanto molto atteso: la Prada Cup 2021. Per parlare di questo e molto altro, abbiamo avuto il piacere di ospitare Gilberto Nobili, Operation Manager di Luna Rossa, il quale commenta lo stato d’animo dell’equipaggio: “Non possiamo essere sereni e tranquilli in questa fase, siamo certamente carichi. Siamo appena usciti dalle World Series, un confronto che ha lasciato tutti abbastanza stupefatti nell’aver visto barche così diverse ma, in fondo, abbastanza simili a livello di perfomance. Qualcuno è stato veloce, ma non si sono viste cose eclatanti. Abbiamo tanto da fare e stiamo facendo tanto. Abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Un appuntamento, questa volta, dedicato interamente a un eimportante quanto molto atteso: la Prada Cup 2021. Per parlare di questo e molto altro, abbiamo avuto il piacere di ospitare, Operation Manager di, il quale commenta lo stato d’animo dell’equipaggio: “Non possiamo essere sereni e tranquilli in questa fase, siamo certamente carichi. Siamo appena usciti dalle World Series, un confronto che ha lasciato tutti abbastanza stupefatti nell’aver visto barche così diverse ma, in fondo, abbastanza simili a livello di perfomance. Qualcuno è stato veloce, ma non si sono viste cose eclatanti. Abbiamo tanto da fare e stiamo facendo tanto. Abbiamo ...

