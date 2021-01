Alex Zanardi la notizia è appena arrivata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Splendide notizie arrivano da Alex Zanardi. L'ex pilota che lo scorso 19 giugno era stato coinvolto in un grave incidente è tornato a parlare. La notizia l'ha data la dottoressa che lo ha in cura, Federica Alemanno, che in un'intervista al ‘Corriere della Sera' ha detto: "È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva". Zanardi ha parlato anche con la sua famiglia L'ex pilota di Formula 1 sta proseguendo la sua riabilitazione all'Ospedale di Padova dopo l'incidente subito sulle strade della Val d'Orcia il 19 giugno. Sette mesi duri, delicati, con tanta paura per le sue condizioni e tanta pazienza per la famiglia di Alex e per i medici che lo stanno curando. La neuropsicologa che lo cura Federica Alemanno ha parlato del risveglio del grande campione e parlando ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Splendide notizie arrivano da. L'ex pilota che lo scorso 19 giugno era stato coinvolto in un grave incidente è tornato a parlare. Lal'ha data la dottoressa che lo ha in cura, Federica Alemanno, che in un'intervista al ‘Corriere della Sera' ha detto: "È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva".ha parlato anche con la sua famiglia L'ex pilota di Formula 1 sta proseguendo la sua riabilitazione all'Ospedale di Padova dopo l'incidente subito sulle strade della Val d'Orcia il 19 giugno. Sette mesi duri, delicati, con tanta paura per le sue condizioni e tanta pazienza per la famiglia die per i medici che lo stanno curando. La neuropsicologa che lo cura Federica Alemanno ha parlato del risveglio del grande campione e parlando ...

