Alex Zanardi è tornato a parlare: “E stata una grande emozione, nessuno ci credeva” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un aggiornamento molto importante sulla salute di Alex Zanardi l’ex pilota di formula 1 che tanto ha fatto sognare i suoi fan che ora sono felicissimi. L’ex pilota di macchine della Formula 1, in seguito al gravissimo incidente dello scorso 19 giugno, ha riportato purtroppo ingenti danni fisici anche se per fortuna l’intervento tempestivo degli operatori sanitari e la sua tenacia sono riusciti a salvargli la vita. Tutt’oggi Alex Zanardi sta proseguendo la riabilitazione all’Ospedale di Padova ed è seguito da una equipe di medici che lo ha accompagnato durante la sua lunga lotta che dura ormai da 7 mesi dopo aver subito diverse operazioni. Fra di essi, la neuropsicologa che lo cura, Federica Alemanno, ha rilasciato una intensa intervista al corriere della sera dove ha parlato delle condizioni dell’atleta e dando un ... Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un aggiornamento molto importante sulla salute dil’ex pilota di formula 1 che tanto ha fatto sognare i suoi fan che ora sono felicissimi. L’ex pilota di macchine della Formula 1, in seguito al gravissimo incidente dello scorso 19 giugno, ha riportato purtroppo ingenti danni fisici anche se per fortuna l’intervento tempestivo degli operatori sanitari e la sua tenacia sono riusciti a salvargli la vita. Tutt’oggista proseguendo la riabilitazione all’Ospedale di Padova ed è seguito da una equipe di medici che lo ha accompagnato durante la sua lunga lotta che dura ormai da 7 mesi dopo aver subito diverse operazioni. Fra di essi, la neuropsicologa che lo cura, Federica Alemanno, ha rilasciato una intensa intervista al corriere della sera dove ha parlato delle condizioni dell’atleta e dando un ...

HuffPostItalia : Alex Zanardi ha ricominciato a parlare: 'Ha comunicato con la famiglia' - Eurosport_IT : Che bel buongiorno, una grande emozione anche per tutti noi, forza Alex #Zanardi! ?? - chedisagio : ?? Alex Zanardi «è tornato a parlare, ha comunicato con la famiglia» - AAmA42731344 : RT @LorenaLVilla: Vi do una bella notizia. Un vero grandioso cambiamento: in barba a tutte le aspettative nefaste Alex Zanardi ha ricomi… - Jpp692 : @Open_gol @solounastella #anagramma Alex Zanardi >> Ali x danzare -