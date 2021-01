19 Celebrità che non sembrano invecchiare

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il tempo scorre inesorabili per ognuno di noi, non c’è niente da fare. Si tratta di un processo normale, non dobbiamo pensarci troppo. D’altronde la vita è molto simile per tutti: si nasce, si cresce e si invecchia e certe volte un senso di nostalgia ci prende allo stomaco, quando pensiamo a tempi “migliori” quando l’estetica e le forze erano di un altro livello. Detto questo, ci sono persone, perlopiù appartenenti al mondo dello spettacolo, cheveramente nonmai. Giovani fin da giovani, recita un noto detto televisivo, bene, per questi soggetti, sembra quasi trattarsi di un’informazione che trascende il proverbio stesso. Avete mai fatto a come alcunenonmai? Pensate a Jennifer Lopez, Jared Leto, Eva Longoria, Penelope Cruz e tante altri vip e ...