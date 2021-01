Via libera della Consulta al patrocinio dello Stato per tutte le vittime di violenza. Spese legali gratuite anche per chi è abbiente (Di martedì 12 gennaio 2021) Via libera al patrocinio alle Spese dello Stato per tutte le vittime di reati di violenza – dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale, allo stalking – a prescindere da situazioni di “non abbienza”. E’ quanto ha deciso la Corte Costituzionale, con una sentenza, la prima depositata nel 2021, di cui è relatore il neo presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio. La decisione è stata assunta dichiarando non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli nel 2019. La norma, ora dichiarata legittima dalla Consulta, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assurta a “diritto vivente”, dispone infatti l’ammissione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Viaalalleperledi reati di– dai maltrattamenti in famiglia, allasessuale, allo stalking – a prescindere da situazioni di “non abbienza”. E’ quanto ha deciso la Corte Costituzionale, con una sentenza, la prima depositata nel 2021, di cui è relatore il neo presidente, Giancarlo Coraggio. La decisione è stata assunta dichiarando non fondata una questione di illegittimità sollevata dal gip del tribunale di Tivoli nel 2019. La norma, ora dichiarata legittima dalla, secondo l’interpretazioneCorte di cassazione assurta a “diritto vivente”, dispone infatti l’ammissione ...

