Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida In Lacrime… Riccardo La Snobba! (Di martedì 12 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Matteo chiede scusa a Sophie e le porta un regalo, quindi i due si riconciliano. Dopo l'addio a Biagio, Maria è molto felice al fianco di un nuovo cavaliere… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Sophie e del suo percorso con i vari corteggiatori. In particolar modo con Matteo, il quale ha fatto le sue scuse alla tronista portandole un piccolo pensiero. Al centro dell'attenzione ci sono stati anche Maria e Gianluca. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: riconciliazione tra Sophie e Matteo! La Puntata ... Leggi su uominiedonnenews

