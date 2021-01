Ufficiale | Jean Lucas passa dal Lione al Brest

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il centrocampistain prestito secco dalalfino al 30 giugno 2021. Ilne ha dato l’annuncio attraverso i propri canali ufficiali. Il brasiliano ex Santos e Flamengo, arrivato anel 2019, ha disputato 25 partite ufficiali con la squadra di Rudi Garcia con un bottino di 3 gol totali in tutte le competizioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olympique Lyonnais (@ol) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

