TRIESTE IN DIRETTA | 11/12/2020 17:31 (Di martedì 12 gennaio 2021) TRIESTE IN DIRETTA 11/12/2020 17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it Leggi su udine20 (Di martedì 12 gennaio 2021)IN11/12/17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it

limesonline : RT @simo_benazzo: Venerdì sera H18.30 torna il nostro corso di #geopolítica, 'Una strategia per #trieste': andremo in #Sahel con @delinagox… - TriesteLibera : 14 gennaio 2021: in diretta con Trieste Libera! - simo_benazzo : Venerdì sera H18.30 torna il nostro corso di #geopolítica, 'Una strategia per #trieste': andremo in #Sahel con… - RadioBasket108 : RT @Filippo_Malossi: Alle 16 riparte Quelli della...LBA, oggi parliamo di Venezia, Varese, Cantù, Trieste e Milano con tanti ospiti! Vi asp… - Filippo_Malossi : Alle 16 riparte Quelli della...LBA, oggi parliamo di Venezia, Varese, Cantù, Trieste e Milano con tanti ospiti! Vi… -