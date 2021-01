Snowboard oggi, PSL Bad Gastein: orari, tv, programma, streaming (Di martedì 12 gennaio 2021) I grandi dello Snowboard alpino torneranno in gara oggi per il primo PSL della stagione, il quale si svolgerà sulle nevi di Bad Gastein, Austria. Gli alfieri del Bel Paese sono chiamati a rifarsi dopo la giornata decisiamente negativa da loro vissuta pochi giorni fa a Scuol. Fischnaller e gli altri azzurri avevano iniziato la stagione alla grande, ma in terra elvetica il plotone nostrano ha faticato oltremodo. Solo Edwian Coratti, poi eliminato agli ottavi, infatti, era riuscito a superare le qualificazioni. Per quanto concerne la manifestazione odierna, le qualificazioni per la gara femminile si terranno alle 10.00, mentre quelle per la gara maschile alle 10.40. La fase finale della competizione, invece, inizierà alle 18.40. Sarà possibile seguire il PSL di Bad Gastein, dagli ottavi in avanti, in ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) I grandi delloalpino torneranno in garaper il primo PSL della stagione, il quale si svolgerà sulle nevi di Bad, Austria. Gli alfieri del Bel Paese sono chiamati a rifarsi dopo la giornata decisiamente negativa da loro vissuta pochi giorni fa a Scuol. Fischnaller e gli altri azzurri avevano iniziato la stagione alla grande, ma in terra elvetica il plotone nostrano ha faticato oltremodo. Solo Edwian Coratti, poi eliminato agli ottavi, infatti, era riuscito a superare le qualificazioni. Per quanto concerne la manifestazione odierna, le qualificazioni per la gara femminile si terranno alle 10.00, mentre quelle per la gara maschile alle 10.40. La fase finale della competizione, invece, inizierà alle 18.40. Sarà possibile seguire il PSL di Bad, dagli ottavi in avanti, in ...

I grandi dello Snowboard alpino torneranno in gara oggi per il primo PSL della stagione, il quale si svolgerà sulle nevi di Bad Gastein, Austria. Gli alfieri del Bel Paese sono chiamati a rifarsi dopo ...

Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 12 gennaio

La stagione degli sport invernali entra nel vivo ed oggi, martedì 12 gennaio, saranno di scena due discipline: lo sci alpino va in scena con lo slalom femminile della Coppa del Mondo a Flachau, in Aus ...

I grandi dello Snowboard alpino torneranno in gara oggi per il primo PSL della stagione, il quale si svolgerà sulle nevi di Bad Gastein, Austria. Gli alfieri del Bel Paese sono chiamati a rifarsi dopo ...La stagione degli sport invernali entra nel vivo ed oggi, martedì 12 gennaio, saranno di scena due discipline: lo sci alpino va in scena con lo slalom femminile della Coppa del Mondo a Flachau, in Aus ...