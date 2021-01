Scuola ai tempi del covid-19, i genitori ‘Si Dad’ si associazione nei comuni campani (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli admin dei Gruppi locali TUTELIAMO I NOSTRI FIGLI SCUOLE CHIUSE sono in perfetta cooperazione e perseguono un percorso comune nel tentativo di ottenere ciò che la maggior parte dei genitori pensa ma non ha attuato con la riapertura dei cancelli. La paura per il covid è tanta e l’imposizione delle istituzioni a tornare fra i banchi ha costretto tante famiglie a fare delle scelte forzate, per non porre i propri figli in posizione di svantaggio sociale e didattico, data la privazione della Dad. “La gente continua a chiamarci, a chiederci di fare qualcosa per proseguire la dad per tutti ma questa assurda diatriba istituzionale e questo continuo scaricabarile di responsabilità, ha messo i più nel timore di metterci la faccia, consapevoli dei rischi a scapito della propria salute e dei propri figli”. Sottolineano gli admin dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli admin dei Gruppi locali TUTELIAMO I NOSTRI FIGLI SCUOLE CHIUSE sono in perfetta cooperazione e perseguono un percorso comune nel tentativo di ottenere ciò che la maggior parte deipensa ma non ha attuato con la riapertura dei cancelli. La paura per ilè tanta e l’imposizione delle istituzioni a tornare fra i banchi ha costretto tante famiglie a fare delle scelte forzate, per non porre i propri figli in posizione di svantaggio sociale e didattico, data la privazione della Dad. “La gente continua a chiamarci, a chiederci di fare qualcosa per proseguire la dad per tutti ma questa assurda diatriba istituzionale e questo continuo scaricabarile di responsabilità, ha messo i più nel timore di metterci la faccia, consapevoli dei rischi a scapito della propria salute e dei propri figli”. Sottolineano gli admin dei ...

provaspider : @FilippoTurati5 @GiorgiaMeloni Cerca di capire il senso della frase..... ma per te è difficile capire!!! Vero?! Mi… - gcaligara : Mergozzo è uno dei borghi più belli del Piemonte. Speriamo che gli costruiscano una scuola all’altezza. Grande nos… - Filippo71083843 : @renatastortini Beh ai miei tempi lavoro tanto e poi scuola - Ele31869899 : RT @O_Strunz: Ai miei tempi si scioperava per non fare scuola, oggi si manifesta per entrarci: Dov'è che abbiamo sbagliato? (@pierobricio)… - pierobricio : RT @O_Strunz: Ai miei tempi si scioperava per non fare scuola, oggi si manifesta per entrarci: Dov'è che abbiamo sbagliato? (@pierobricio)… -