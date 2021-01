SBK, Gerloff sulla R1 di Spies: Garrett ricalcherà le orme di Ben? (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre si gode la pausa invernale - quella vera perché, stranamente, ha nevicato pure in Texas - Garrett Gerloff trova il tempo per andare a trovare parenti ed amici cari. Tra i suoi contatti più ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre si gode la pausa invernale - quella vera perché, stranamente, ha nevicato pure in Texas -trova il tempo per andare a trovare parenti ed amici cari. Tra i suoi contatti più ...

Il pilota del tea GRT è texano, guida una Yamaha derivata di serie ed ha già assaggiato la MotoGP. Quest'anno si giocherà posizioni importanti, forse il titolo, per assicurarsi un futuro con la Regina ...

Superbike, Garrett Gerloff: nel 2021 può sfidare Jonathan Rea? (VIDEO)

Dopo un ottimo finale di Superbike 2020, Garrett Gerloff lancia la sfida nel 2021 e sogna in grande: può diventare pericoloso anche per il Cannibale?

Il pilota del tea GRT è texano, guida una Yamaha derivata di serie ed ha già assaggiato la MotoGP. Quest'anno si giocherà posizioni importanti, forse il titolo, per assicurarsi un futuro con la Regina ... Dopo un ottimo finale di Superbike 2020, Garrett Gerloff lancia la sfida nel 2021 e sogna in grande: può diventare pericoloso anche per il Cannibale?