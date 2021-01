Rimpasto in Giunta, cambia l’assessore al Lavoro. Gli operai Whirlpool: “Uno schiaffo alla città” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ il giorno del nuovo Rimpasto della Giunta comunale di Napoli. L’undicesimo, e molto probabilmente anche l’ultimo, dei quasi 10 anni dell’era De Magistris alla guida di Palazzo San Giacomo. Tra i silurati dal sindaco partenopeo, ufficializzati oggi, spicca l’uscita dell’assessore al Welfare e al Lavoro Monica Buonanno. Al suo posto subentra, a solo pochi mesi delle elezioni comunali, il sindacalista Usb Giovanni Pagano. Una notizia che ha mandato nello sconforto i quasi 400 operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. Fabbrica ancora presidiata dai lavoratori, nonostante la chiusura del sito avvenuta lo scorso 31 ottobre. Loro, i lavoratori Whirlpool, che nei due anni di battaglia hanno trovato nella figura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ il giorno del nuovodellacomunale di Napoli. L’undicesimo, e molto probabilmente anche l’ultimo, dei quasi 10 anni dell’era De Magistrisguida di Palazzo San Giacomo. Tra i silurati dal sindaco partenopeo, ufficializzati oggi, spicca l’uscita delal Welfare e alMonica Buonanno. Al suo posto subentra, a solo pochi mesi delle elezioni comunali, il sindacalista Usb Giovanni Pagano. Una notizia che ha mandato nello sconforto i quasi 400dello stabilimentodi Napoli Est. Fabbrica ancora presidiata dai lavoratori, nonostante la chiusura del sito avvenuta lo scorso 31 ottobre. Loro, i lavoratori, che nei due anni di battaglia hanno trovato nella figura ...

brandobenifei : Il rimpasto della giunta #Fontana per mano di #Salvini è la certificazione di un fallimento. Ma non sarà certo il n… - ADM_assdemxmi : RT @PD_Lombardia: ??Nuovo podcast! ??Ascolta @Vpeluffo sul #rimpasto della #giunta #Fontana in #regionelombardia #moratti #pd #lombardia di @… - PD_Lombardia : RT @fpizzul: ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 34 - Carmela Rozza su rimpasto Giunta Fontana e riflessi su MIlano - 12 gen 2021' su @Spreaker #ale… - Notiziedi_it : Napoli, de Magistris pronto al rimpasto in giunta: a Piscopo i galloni di vicesindaco - fpizzul : ?? Nuovo Podcast! 'Episodio 34 - Carmela Rozza su rimpasto Giunta Fontana e riflessi su MIlano - 12 gen 2021' su… -