Renzi vuole la crisi di governo per avere più peso, ma è un suicidio politico (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono mesi che la telenovela va avanti, ma sembra che siamo arrivati al punto in cui la crisi di governo è questione di ore. In serata si terrà il consiglio dei ministri per il via libera del governo al Recovery plan e a quel punto Matteo Renzi potrebbe, e a quanto risulta dovrebbe, ritirare la delegazione di Italia Viva è dare il là alla rottura definitiva. Il problema è apparentemente sempre lo stesso, il modo in cui verranno utilizzati i fondi europei e la convinzione dell’ex sindaco di Firenze che il premier Conte e i suoi non abbiano dialogato abbastanza con le varie forze dell’esecutivo per arrivare a una decisione condivisa sul tema. (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)In realtà i temi agitati dal gruppo di Italia Viva in queste settimane sono stati tanti, al Recovery plan si sono aggiunte altre scaramucce, dalla ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono mesi che la telenovela va avanti, ma sembra che siamo arrivati al punto in cui ladiè questione di ore. In serata si terrà il consiglio dei ministri per il via libera delal Recovery plan e a quel punto Matteopotrebbe, e a quanto risulta dovrebbe, ritirare la delegazione di Italia Viva è dare il là alla rottura definitiva. Il problema è apparentemente sempre lo stesso, il modo in cui verranno utilizzati i fondi europei e la convinzione dell’ex sindaco di Firenze che il premier Conte e i suoi non abbiano dialogato abbastanza con le varie forze dell’esecutivo per arrivare a una decisione condivisa sul tema. (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)In realtà i temi agitati dal gruppo di Italia Viva in queste settimane sono stati tanti, al Recovery plan si sono aggiunte altre scaramucce, dalla ...

