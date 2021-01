Project Athia, l'ambizioso progetto di Square Enix per PS5, ha una finestra di lancio! (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante il live stream di Sony in occasione del CES, la compagnia ha rivelato che Project Athia di Square Enix verrà lanciato su PlayStation 5 nel gennaio 2022. La finestra è stata confermata tramite un'immagine che ha anche confermato le date per altri titoli PS5 in arrivo. Project Athia è stato annunciato per la prima volta come titolo esclusivo per PS5 durante lo streaming dell'evento di rivelazione di PS5. Il trailer mostrato durante l'annuncio ha rivelato un protagonista che saltava ed esplorava un mondo fantastico con nemici dall'aspetto minaccioso. Gli "slogan" di Project Athia suggeriscono che il protagonista dovrà avventurarsi "in un mondo non suo, dove la determinazione sarà messa alla prova e le verità e devozioni saranno ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante il live stream di Sony in occasione del CES, la compagnia ha rivelato chediverrà lanciato su PlayStation 5 nel gennaio 2022. Laè stata confermata tramite un'immagine che ha anche confermato le date per altri titoli PS5 in arrivo.è stato annunciato per la prima volta come titolo esclusivo per PS5 durante lo streaming dell'evento di rivelazione di PS5. Il trailer mostrato durante l'annuncio ha rivelato un protagonista che saltava ed esplorava un mondo fantastico con nemici dall'aspetto minaccioso. Gli "slogan" disuggeriscono che il protagonista dovrà avventurarsi "in un mondo non suo, dove la determinazione sarà messa alla prova e le verità e devozioni saranno ...

