Pierpaolo Pretelli durissimo con la famiglia | “Mi vergogno per loro”

(Di martedì 12 gennaio 2021)si scaglia contro ladopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020: “Miper quello che hanno detto”.si scaglia contro ladopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Deluso dalle parole del fratello Giulio, l’ex velina non ha nascosto la propria delusione per le parole della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Cate__000 : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Pierpaolo Pretelli che ieri dopo la puntata manco di ricordava del teatrino inutile montato da Alfonso… - maristelladicor : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Pierpaolo Pretelli che ieri dopo la puntata manco di ricordava del teatrino inutile montato da Alfonso… - itsmc17 : RT @Sofia17404470: Mi aspetto un Pierpaolo Pretelli che mandi debitamente a fanculo questi pazzi che si prendono la briga di spendere soldi… - Sofia17404470 : Mi aspetto un Pierpaolo Pretelli che mandi debitamente a fanculo questi pazzi che si prendono la briga di spendere… - pierpyyyyyyy : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Pierpaolo Pretelli che ieri dopo la puntata manco di ricordava del teatrino inutile montato da Alfonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Il pugliese si è sfogato subito dopo la puntata e accusa la sua famiglia di non avere rispetto per lui. Dopo la puntata di ieri sera, durante la quale a Pierpaolo Pretelli è stata mostrata un'intervis ...Pierpaolo Pretelli si scaglia contro la famiglia dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020: “Mi vergogno per quello che hanno detto”. Screenshot da video. Pierpaolo Pretell ...