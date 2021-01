PIANO PANDEMICO 2021-2023/ “Scegliere chi curare prima se risorse insufficienti”

(Di martedì 12 gennaio 2021) La bozza delipotizza come scenario l'insufficienza diutili a garantire assistenza a tutti i malati: "In quel caso...".

matteorenzi : Presentato il Piano Pandemico nazionale. Se ci sono poche risorse, bisogna scegliere chi curare. Ho una idea più se… - matteosalvinimi : Francesco Zambon (funzionario dell’OMS): “Il piano pandemico? Mi chiesero di falsificare le date'. Una storia inqui… - lucianonobili : Del #Recovery nessuna traccia. Peró è arrivato il piano pandemico. Dove si legge: “con risorse insufficienti rispet… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Se va male addio cure ai vecchi. Dal #pianopandemico ai #vaccini siamo in mano agli incompetenti @FrancoBechis #12gennaio #go… - TeresaBellanova : RT @Radio1Rai: #RecoveryFund modificato abbondantemente ma restano problematiche aperte. Su #sanità il piano pandemico dice: se le risorse… -

Rispetto a una situazione che si è evoluta in maniera così veloce, il ministero della Salute ha messo in campo il nuovo Piano pandemico 2021-2023 che tocca i punti salienti della prevenzione del Covid ...La bozza del Piano Pandemico 2021-2023 ipotizza come scenario l'insufficienza di risorse utili a garantire assistenza a tutti i malati: "In quel caso...".