Nuova bozza Recovery Plan, ecco che cosa si discuterà questa sera in consiglio (Di martedì 12 gennaio 2021) ecco che cosa andiamo a leggere L’Ansa ha pubblicato la bozza del Piano Recovery, quattro tabelle più una cover che descrive i motivi che hanno portato alla scrittura di un piano così importante. Tutti i contenuti principali del P.R. saranno discussi questa sera nel consiglio dei Ministri numero 89 alle 21.30. Proviamo a leggere insieme alcuni punti di questi cinque documenti fondamentali per l’economia e la ripresa dell’Italia. Cover bozza Recovery Plan: non solo pandemia, la crescita italiana dal 2008 ad oggi I nodi da risolvere per il rilancio dello sviluppo nazionale sono diversi tra cui: pochi investimenti, fattori strutturali, demografia declinante, insufficiente competitività delle imprese e del ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021)cheandiamo a leggere L’Ansa ha pubblicato ladel Piano, quattro tabelle più una cover che descrive i motivi che hanno portato alla scrittura di un piano così importante. Tutti i contenuti principali del P.R. saranno discussineldei Ministri numero 89 alle 21.30. Proviamo a leggere insieme alcuni punti di questi cinque documenti fondamentali per l’economia e la ripresa dell’Italia. Cover: non solo pandemia, la crescita italiana dal 2008 ad oggi I nodi da risolvere per il rilancio dello sviluppo nazionale sono diversi tra cui: pochi investimenti, fattori strutturali, demografia declinante, insufficiente competitività delle imprese e del ...

gualtierieurope : Abbiamo consegnato al Presidente @GiuseppeConteIT la nuova bozza del #RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono espost… - CatalfoNunzia : Nella nuova bozza del #RecoveryFund è stata accolta la mia richiesta di più fondi alle politiche del lavoro. 7,1 ml… - mariaederaM5S : Più fondi per l'assunzione delle donne e per l’imprenditoria femminile! Grazie alla Ministra @CatalfoNunzia, la nuo… - FPuggini : RT @CatalfoNunzia: Nella nuova bozza del #RecoveryFund è stata accolta la mia richiesta di più fondi alle politiche del lavoro. 7,1 mld per… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Recovery: ecco la nuova bozza inviata ai ministri. Dopo il sì, la possibile crisi di #governo' @sole24ore @lauranaka @M… -