Milan-Torino oggi in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Milan e Torino scendono in campo a San Siro per la sfida unica valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Giampaolo ritrova i rossoneri pochi giorni dopo averci perso in campionato, nella sfida dello scorso weekend è stato 2-0 casalingo per i rossoneri che si sono imposti con le reti di Leao e Kessie. L’appuntamento per la sfida della Coppa nazionale è fissato alle ore 20.45 di martedì 12 gennaio. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 ed in live streaming sulla piattaforma Rai Play. TABELLONE ED ACCOPPIAMENTI ottavi DI FINALE Coppa Italia SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021)scendono in campo a San Siro per la sfida unica valida per glidi finale di. Giampaolo ritrova i rossoneri pochi giorni dopo averci perso in campionato, nella sfida dello scorso weekend è stato 2-0 casalingo per i rossoneri che si sono imposti con le reti di Leao e Kessie. L’appuntamento per la sfida dellanazionale è fissato alle ore 20.45 di martedì 12 gennaio. Il confronto sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 ed in livesulla piattaforma Rai Play. TABELLONE ED ACCOPPIAMENTIDI FINALESportFace.

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - ItaSportPress : Milan-Torino Coppa Italia in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Diretta Milan-Torino ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I rossoneri, dopo il succe… -