Mercato Juventus, c’è l’accordo con l’attaccante: può arrivare in settimana (Di martedì 12 gennaio 2021) Mercato Juventus – Paratici continua a cercare una quarta punta. A Pirlo serve un vice Morata, che al momento manca sia numericamente, che per caratteristiche. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, da Llorente a Quaglarella, fino a Pellè. Ma adesso, uno su tutti sembra essere in pole: Gianluca Scamacca. l’attaccante classe 99 del Genoa ha già segnato diversi gol con i rossoblù ed oltre ad essere una punta ideale per Pirlo, è anche molto giovane. Potrebbe essere l’attaccante del futuro. Mercato Juventus, Scamacca in pole: le ultimissime Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, è confermato l’interesse della Juventus e i contatti con il Sassuolo. La Juve potrebbe sbloccare tutto con un prestito di 18 mesi, ma aggiungendo obbligo di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 gennaio 2021)– Paratici continua a cercare una quarta punta. A Pirlo serve un vice Morata, che al momento manca sia numericamente, che per caratteristiche. Tanti i nomi circolati nelle ultime settimane, da Llorente a Quaglarella, fino a Pellè. Ma adesso, uno su tutti sembra essere in pole: Gianluca Scamacca.classe 99 del Genoa ha già segnato diversi gol con i rossoblù ed oltre ad essere una punta ideale per Pirlo, è anche molto giovane. Potrebbe esseredel futuro., Scamacca in pole: le ultimissime Secondo quanto riportato da Calcio.it, è confermato l’interesse dellae i contatti con il Sassuolo. La Juve potrebbe sbloccare tutto con un prestito di 18 mesi, ma aggiungendo obbligo di ...

