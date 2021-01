Meghan Markle, William e Harry tornano a parlarsi. In attesa di un secondo Royal Baby (Di martedì 12 gennaio 2021) William e Harry hanno iniziato nuovamente a parlarsi, hanno ripreso quotidianamente i contatti durante le Feste natalizie, pare che si sentano ogni giorno in video-chiamate. Ma stando agli esperti di questioni reali il loro rapporto non tornerà mai più come prima. A rivelare questa inversione di rotta nella relazione tra i due fratelli, compromessa definitivamente lo scorso anno quando Harry e Meghan hanno deciso di dimettersi dalle loro cariche all’interno della Monarchia, è Katie Nicholl. Intervenendo a Entertainment Tonight, ha raccontato di come i rapporti tra i Sussex e i Cambridge si siano fatti più distesi durante le vacanze di Natale. “Ci sono state telefonate e videochiamate durante le vacanze di Natale e Capodanno ei Sussex hanno inviato regali ai Cambridge e viceversa”, ha dichiarato ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021)hanno iniziato nuovamente a, hanno ripreso quotidianamente i contatti durante le Feste natalizie, pare che si sentano ogni giorno in video-chiamate. Ma stando agli esperti di questioni reali il loro rapporto non tornerà mai più come prima. A rivelare questa inversione di rotta nella relazione tra i due fratelli, compromessa definitivamente lo scorso anno quandohanno deciso di dimettersi dalle loro cariche all’interno della Monarchia, è Katie Nicholl. Intervenendo a Entertainment Tonight, ha raccontato di come i rapporti tra i Sussex e i Cambridge si siano fatti più distesi durante le vacanze di Natale. “Ci sono state telefonate e videochiamate durante le vacanze di Natale e Capodanno ei Sussex hanno inviato regali ai Cambridge e viceversa”, ha dichiarato ...

infoitcultura : Meghan Markle incinta? Tutti gli indizi e il viaggio di William e Kate in California - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra dicono addio ai social. E dicono che serva per far pace coi Windsor& - max_ronchi : L’ULTIMA CHIAMATA (PERSA) DA LONDRA – A MEGHAN MARKLE NON È BASTATO SPOSARE IL RAM-POLLO REALE. - zazoomblog : Il principe Harry e Meghan Markle dicono addio per sempre ai social: ecco perché - #principe #Harry #Meghan… - _DAGOSPIA_ : L’ULTIMA CHIAMATA (PERSA) DA LONDRA – A MEGHAN MARKLE NON È BASTATO SPOSARE IL RAM-POLLO REALE...… -