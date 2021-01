Matteo Ranieri, sorpresa per Sophie Codegoni a Uomini e Donne/ Dopo il no... (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteo Ranieri, Dopo la discussione con Sophie Codegoni, riconquista la fiducia della tronista di Uomini e Donne e ottiene il suo perdono... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)la discussione con, riconquista la fiducia della tronista die ottiene il suo perdono...

infoitcultura : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Matteo Ranieri sorprende Sophie Codegoni, il gesto inaspettato del cortegg… - matgiz : RT @GiveMeSport: Abramovich’s managers by points per game ??: Avram Grant 2.31 Jose Mourinho 2.19 Antonio Conte 2.14 Carlo Ancelotti 2.07 L… - TOWIChelsea : Ranieri 2003-2004 Mourinho 2004-2007 & 2013-2015 Grant 2007-2008 Scolari 2008-2009 Hiddink 2009 & 2015 Ancelotti 20… -