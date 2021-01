L' Rt scende al 10% ma le vittime tornano sopra 600 Veneto anche oggi la Regione col bilancio più pesante

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dati ancora pesanti a partire dai decessi, 616. I nuovi casi sono oltre 14.000. E lentamente risalela pressione sugli ospedali, i ricoveri sono in aumento per il terzo giorno consecutivo. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : scende 10%

Alessio D’Amato ha divulgato il consueto bollettino sulla situazione Coronavirus nel Lazio. Oggi su oltre 13 mila tamponi (+2.702) si registrano 1.381 casi positivi (-127). I decessi sono stati 42 (-3 ...I morti: 166 in Veneto, 54 in Lombardia, 51 in Emilia Romagna, 44 in Campania, 42 in Puglia, Lazio e Piemonte, 40 in Sicilia. Altri 14.242 soggetti positivi al coronavirus e 616 morti. La percentuale ...