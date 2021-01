Libero, Twitter rimuove l’avviso dall’account del quotidiano: “Siamo tornati. Spiace” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Siamo tornati. Spiace”. Così il quotidiano Libero con un messaggio su Twitter annuncia il proprio ritorno sulla piattaforma, dopo che lunedì sera l’account era stato temporaneamente “limitato” per “attività sospette”. Non si è trattato in realtà di un blocco dell’account, ma di un avviso inserito dal social network che recitava: “Attenzione: questo account è temporaneamente limitato“. Poi la spiegazione: “l’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?”. Cliccando “sì” il profilo di Libero tornava visibile. Il quotidiano sul proprio sito internet scrive: “Twitter ci ha tolto la voce per 12 ore. Quelle 12 ore di silenzio imposte a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “”. Così ilcon un messaggio suannuncia il proprio ritorno sulla piattaforma, dopo che lunedì sera l’account era stato temporaneamente “limitato” per “attività sospette”. Non si è trattato in realtà di un blocco dell’account, ma di un avviso inserito dal social network che recitava: “Attenzione: questo account è temporaneamente limitato“. Poi la spiegazione: “qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?”. Cliccando “sì” il profilo ditornava visibile. Ilsul proprio sito internet scrive: “ci ha tolto la voce per 12 ore. Quelle 12 ore di silenzio imposte a ...

VittorioSgarbi : #twitter #censura Occorre reagire a questa forma di bullismo digitale. Ormai è plateale: Twitter vuole orientare e… - Giorgiolaporta : A quegli idioti che brinderanno alle limitazioni social al quotidiano #Libero, ricordo che un secolo fa il… - matteosalvinimi : Amici, leggete se vi va la mia intervista a “Libero” (a proposito, il profilo del quotidiano su Twitter è stato “te… - figliodeifiori : RT @biagiosimonetta: Twitter ha fatto ciò che l’ordine dei giornalisti non è stato capace di fare in tutti questi anni. #libero - carmenmalmassar : Ecco come creare un caso quando un caso non è TRUMP non è stato censurato o eliminato MA LIMITATO come quel democra… -