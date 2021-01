Juventus, addio in vista? Il Dortmund piomba sul centrocampista bianconero (Di martedì 12 gennaio 2021) Juventus – Il matrimonio tra Khedira e la Juventus è finito nel peggiore dei modi. Il tedesco ormai da tempo è un vero e proprio separato in casa, anche a causa del feroce ostracismo con il quale ha rifiutato qualsiasi ipotesi di rescissione consensuale la scorsa estate. Quando Paratici voleva offrire all’ex Real Madrid la stessa soluzione fornita a Gonzalo Higuain. Il centrocampista non è mai sceso in campo nella prima parte di stagione, e potrebbe fare le valigie già a gennaio. Juventus, il Dortmund su Khedira Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime ore il Borussia Dortmund avrebbe effettuato dei sondaggi per la mezzala, al quale non dispiacerebbe affatto la possibilità di giocare in Bundesliga. L’incognita è però rappresentata dalle condizioni fisiche del ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 gennaio 2021)– Il matrimonio tra Khedira e laè finito nel peggiore dei modi. Il tedesco ormai da tempo è un vero e proprio separato in casa, anche a causa del feroce ostracismo con il quale ha rifiutato qualsiasi ipotesi di rescissione consensuale la scorsa estate. Quando Paratici voleva offrire all’ex Real Madrid la stessa soluzione fornita a Gonzalo Higuain. Ilnon è mai sceso in campo nella prima parte di stagione, e potrebbe fare le valigie già a gennaio., ilsu Khedira Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime ore il Borussiaavrebbe effettuato dei sondaggi per la mezzala, al quale non dispiacerebbe affatto la possibilità di giocare in Bundesliga. L’incognita è però rappresentata dalle condizioni fisiche del ...

Glongari : #Juventus lavora su #Scamacca la formula può essere questa: prestito 18 mesi con obbligo dal #Sassuolo con addio im… - MomoSaidMomo : Con l'addio di Ozil dall'arsenal, la squadra londinese potrebbe bussare alla porta della vecchia signora per Sami K… - JuventusUn : #Demiral non trova spazio e valuta l'addio, ecco quanto vuole la #Juventus! LE CIFRE? - infoitsport : Calciomercato Juventus, addio top player | Scambio immediato - infoitsport : Calciomercato Juventus, addio in difesa | La Roma offre il sostituto -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus addio Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | C’è già l’offerta! Calcio mercato web Calciomercato Milan, addio in estate | Super colpo dalla Cina

Il salary cap imposto in Cina dovrebbe spingere diversi top player del a fare rientro in Europa. Per il Milan spunta l'idea Talisca ...

Calciomercato Juventus, anche il Milan sull’esperto bomber

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato in casa Juventus in questo mese di gennaio. Con i bianconeri a caccia di una punta. E anche un’altra pista che porta ad un giocatore che conosce mol ...

Il salary cap imposto in Cina dovrebbe spingere diversi top player del a fare rientro in Europa. Per il Milan spunta l'idea Talisca ...Continuano ad essere tante le voci di calciomercato in casa Juventus in questo mese di gennaio. Con i bianconeri a caccia di una punta. E anche un’altra pista che porta ad un giocatore che conosce mol ...