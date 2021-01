Juve, Baldini: 'Portanova, Genoa perfetto. Pietrelli sembra Ibra' (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha legato la sua storia (soprattutto) all'azzurro del Napoli, dove è diventato grande da calciatore, e al rossonero della Lucchese: lì Francesco Baldini ha allenato all'inizio della carriera in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Ha legato la sua storia (soprattutto) all'azzurro del Napoli, dove è diventato grande da calciatore, e al rossonero della Lucchese: lì Francescoha allenato all'inizio della carriera in ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #FrancescoBaldini e la 'sua' Juve: ' #Portanova, al Genoa sarai un idolo. #Pietrelli pare Ibra' - sportli26181512 : Pietrelli 'come Ibra', Fagioli e... Baldini racconta i 'suoi' baby campioni: Pietrelli 'come Ibra', Fagioli e... Ba… - infoitsport : Juve Under 23, Baldini (Carrarese): 'La pausa ci ha ricaricati, l'obiettivo è recuperare terreno' - junews24com : Calciomercato Juve: contro la Carrarese occhi sull'ex obiettivo in attacco - - infoitsport : Juve Under 23, Zauli: 'Così abbiamo preparato la sfida alla Carrarese. Stima per Baldini, mio ex allenatore!' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Baldini Pietrelli "come Ibra", Fagioli e... Baldini racconta i "suoi" baby campioni La Gazzetta dello Sport Gli azzurri di Baldini con le valigie in mano Quattro trasferte contro rivali d’alta classifica

Azzurri con la valigia in mano. Dopo la sonora sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Juventus, la banda Baldini è attesa ora da mese a spasso per l’Italia. Dei prossimi cinque impegni della C ...

Carrarese mai così brutta E adesso la vetta è a 12 punti

La sconfitta casalinga con la Juventus Under 23 è un campanello d’allarme: difesa sotto accusa in occasione del gol e tutta la squadra incapace di reagire ...

Azzurri con la valigia in mano. Dopo la sonora sconfitta casalinga di sabato scorso contro la Juventus, la banda Baldini è attesa ora da mese a spasso per l’Italia. Dei prossimi cinque impegni della C ...La sconfitta casalinga con la Juventus Under 23 è un campanello d’allarme: difesa sotto accusa in occasione del gol e tutta la squadra incapace di reagire ...