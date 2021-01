Iacopo Melio è tornato a casa: 'Sono ancora positivo al Covid e con sintomi forti' (Di martedì 12 gennaio 2021) è tornato a casa. Consigliere regionale del Pd eletto a Firenze affetto da disabilità è stato colpito dal e date le sue condizioni di salute è stato necessario un ricovero. L'instancabile guerriero ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) è. Consigliere regionale del Pd eletto a Firenze affetto da disabilità è stato colpito dal e date le sue condizioni di salute è stato necessario un ricovero. L'instancabile guerriero ...

repubblica : Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche p… - rep_firenze : Covid, Iacopo Melio scrive da casa: 'Sono ancora positivo e non sto bene. Chi può si vaccini subito, fatelo anche p… - branca1955 : @iacopo_melio Sono contento per questa notizia, ancora forza!!! - Paola90514961 : @iacopo_melio Che bella notizia! Ti sei comportato bene???? - PucciarelliPino : @iacopo_melio @alevarone Congratulazioni per il ritorno, ti auguro il meglio ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Iacopo Melio Iacopo Melio dimesso dall'ospedale ma ancora positivo: "Vaccinatevi, voi che potete" gonews Iacopo Melio è tornato a casa: «Sono ancora positivo al Covid e con sintomi forti»

Iacopo Melio è tornato a casa. Consigliere regionale del Pd eletto a Firenze affetto da disabilità è stato colpito dal Covid e date le sue condizioni di salute ...

Iacopo Melio è tornato a casa. "Sono ancora positivo, appena potrete andate a vaccinarvi"

Il consigliere regionale del Pd per una settimana è rimasto ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Giuseppe di Empoli ...

Iacopo Melio è tornato a casa. Consigliere regionale del Pd eletto a Firenze affetto da disabilità è stato colpito dal Covid e date le sue condizioni di salute ...Il consigliere regionale del Pd per una settimana è rimasto ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Giuseppe di Empoli ...