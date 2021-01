Governo: Bersani, ‘con la crisi per due mesi non si può decidere niente’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ricordo che crisi vuol dire una cosa semplice, un paio di mesi dove non si può decidere niente: scostamento, ristori, blocco licenziamenti. Ne abbiamo visto tante, ma una senza aggettivi come questa non ne abbiamo mai vista”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ricordo chevuol dire una cosa semplice, un paio didove non si puòniente: scostamento, ristori, blocco licenziamenti. Ne abbiamo visto tante, ma una senza aggettivi come questa non ne abbiamo mai vista”. Lo ha detto Pier Luigia Oggi è un altro giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

