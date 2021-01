GF Vip | Alfonso Signorini si scusa in diretta Con pubblico e vipponi | “Ho sbagliato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Come era prevedibile, tante sorprese e colpi di scena nella nuovadel GF Vip. Lunedì 11 gennai 2021 è successo di tutto: dal ritorno di Elisabetta Gregoraci nella Casa per parlare con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alle sorprese per Andrea Zenga e Dayane Mello che hanno rivisto le rispettive mamme fino alla eliminazione di Mario Ermito e il video messaggio di Giuliano per la fidanzata Rosalinda Cannavò. E poi le nomination, le discussioni e i chiarimenti tra i. Sul finire della puntata, però, non è mancato un riferimento a una lite che per giorni ha avuto strascichi pesanti fuori dalla Casa: quella tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Erano volate parole grosse nella glassroom, durante quello scontro che ha poi generato tante polemiche soprattutto per le offese che l’opinionista ha rivolto alla concorrente accusandola di essere ...