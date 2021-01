Gasparri “Dal Centrodestra niente soccorso al Governo” (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Centrodestra resta unito e non darà una ciambella di salvataggio al Governo Conte. Lo ha assicurato il senatore Maurizio Gasparri, ospite di “Primo Piano”, la rubrica di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. “Nel Centrodestra i rapporti sono buoni, certo ci sono diversità, ma il Centrodestra deve rimanere unito e Berlusconi deve rimanere – ha spiegato l'esponente di Forza Italia -. Poi dico che chi ha più voti ha il dovere di tenere unita la compagine, deve essere generoso e lungimirante e deve dimostrare credibilità nell'assumere la guida del Governo”, ha aggiunto, annunciando che, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le amministrative, “l'area del Partito popolare si presenterà in una unica lista”.A poche ore dal Consiglio dei Ministri, che dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilresta unito e non darà una ciambella di salvataggio alConte. Lo ha assicurato il senatore Maurizio, ospite di “Primo Piano”, la rubrica di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. “Neli rapporti sono buoni, certo ci sono diversità, ma ildeve rimanere unito e Berlusconi deve rimanere – ha spiegato l'esponente di Forza Italia -. Poi dico che chi ha più voti ha il dovere di tenere unita la compagine, deve essere generoso e lungimirante e deve dimostrare credibilità nell'assumere la guida del”, ha aggiunto, annunciando che, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, le amministrative, “l'area del Partito popolare si presenterà in una unica lista”.A poche ore dal Consiglio dei Ministri, che dovrebbe ...

Gasparri "Dal Centrodestra niente soccorso al Governo"

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra resta unito e non darà una ciambella di salvataggio al Governo Conte. Lo ha assicurato il senatore Maurizio Gasparri, ospite di “Primo Piano”, la rubrica di Claudio ...

Gasparri “Il Centrodestra unito non appoggerà il Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra resta unito e non darà una ciambella di salvataggio al Governo Conte. Lo ha assicurato il senatore Maurizio Gasparri, ospite di "Primo Piano", la rubrica di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress.