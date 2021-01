Envy ha “liberato” tutto il roster di CS | GO Una scelta dettata dai cattivi risultati e non solo

Leggi su esports247

(Di martedì 12 gennaio 2021) Un’altra organizzazione di CS:GO ha deciso di lasciare il famoso gioco esports. Stavolta tocca a, l’organizzazione americana fondata nel 2007, che ha annunciato di aver “” i membri del proprio. Nifty, Calyx, LEGIJA, MICHU, Thomas e l’allenatore Kuben sono quindi disponibili per il trasferimento “con effetto immediato”, in modo tale da consentire ai giocatori e allo staff “di perseguire nuove opportunità”, come riportato dalla stessa organizzazione USA. Laha lasciato piuttosto spiazzati i fan di Counter-Strike: Global Offensive. Proprio qualche mese fa lo stesso team(che era entrato in CS:GO nel 2015, ndr) aveva affermato di aver riservato un budget maggiore per il team di CS:GO in vista del 2021: “Siamo disposti a migliorare e fornire risorse in CSGO,” aveva detto il ...