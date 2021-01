Di Maio: “Una crisi ora è inspiegabile”. Zingaretti: “Chi la vuole fa un regalo a Salvini e Meloni” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro degli Esteri: «In questa fase i rimpasti non credo interessino agli italiani». Il leader Pd: «C'è la possibilità di andare avanti, chi si sottrae si assume una gravissima responsabilità» Leggi su lastampa (Di martedì 12 gennaio 2021) Il ministro degli Esteri: «In questa fase i rimpasti non credo interessino agli italiani». Il leader Pd: «C'è la possibilità di andare avanti, chi si sottrae si assume una gravissima responsabilità»

Di Maio: "Una crisi ora è inspiegabile". Zingaretti: "Chi la vuole fa un regalo a Salvini e Meloni" La Stampa

Il Gp di F1 dell'Emilia Romagna si terrà all'autodromo di Imoa dal 16 al 18 aprile. Costerà più dello scorso anno, forse un po' di pubblico ...

Governo, Di Maio "Conte é collante maggioranza, noi saremo leali"

ROMA (ITALPRESS) - "Conte é il collante e perno della maggioranza, é la persona su cui abbiamo trovato il punto di intesa quando abbiamo costruito questo governo. Reputo ingiusti gli attacchi che sta ...

