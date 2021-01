Demi Lovato con pixie pink | il rosa resta il colore più trendy anche nel 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Anno nuovo, capelli nuovi, vale anche per Demi Lovato, che lo scorso weekend ha postato un video su Instagram in cui mostra il suo pixie cut colorato di una bellissima nuance di rosa chiaro come lo zucchero filato. In novembre la star aveva tagliato i capelli corti e ora nel 2021 la cantante ha svoltato con il pink, il colore che ha spopolato nel 2020, guadagnandosi il titolo di most popular quarantine hair colour, ancora adesso tra i preferiti.