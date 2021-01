**Coronavirus: Renzi a Speranza, Iv domani vota a favore su misure Covid** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Qualunque cosa accada nelle prossime ore, Italia Viva domani voterà a favore delle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sulle misure anti Covid. Lo ha detto, a quanto si apprende, il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, in una riunione di maggioranza che si è tenuta in vista della capigruppo fissata oggi a palazzo Madama. Il presidente dei senatori di Italia Viva avrebbe criticato l’uscita del premier Conte di stamattina assicurando però che non mancheranno i voti dei Renziani sulle misure per l’emeregenza Coronavirus. A quanto si apprende, lo stesso Matteo Renzi avrebbe telefonato al ministro Speranza per rassicurarlo in tal senso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Qualunque cosa accada nelle prossime ore, Italia Vivavoterà adelle comunicazioni del ministro Robertosulleanti Covid. Lo ha detto, a quanto si apprende, il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, in una riunione di maggioranza che si è tenuta in vista della capigruppo fissata oggi a palazzo Madama. Il presidente dei senatori di Italia Viva avrebbe criticato l’uscita del premier Conte di stamattina assicurando però che non mancheranno i voti deiani sulleper l’emeregenza Coronavirus. A quanto si apprende, lo stesso Matteoavrebbe telefonato al ministroper rassicurarlo in tal senso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

