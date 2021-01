Conte e il precedente Berlusconi, Cav nel 2010 non si dimise (Di martedì 12 gennaio 2021) Se il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, confermerà l`intenzione di ritirare l`appoggio al governo Conte 2 dopo l`approvazione del Recovery fund in Consiglio dei ministri la crisi di governo verrà formalizzata soltanto se il presidente del Consiglio dovesse dare le dimissioni. E non è scontato. Se si dovesse concretizzare uno degli scenari che vengono ipotizzati in queste ore in Parlamento, ovvero quello di un nuovo gruppo di "responsabili" che sostituisca i renziani a sostegno del governo Conte, l`avvocato del popolo potrebbe restare a Palazzo Chigi e chiedere una nuova fiducia alle Camere per sancire di avere ancora i numeri per andare avanti.Con oltre sessanta governi alle spalle, di precedenti ce n`è per tutti i gusti ma nel caso della nascita di un nuovo gruppo la memoria non può non andare al 2010 quando una pattuglia di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) Se il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, confermerà l`intenzione di ritirare l`appoggio al governo2 dopo l`approvazione del Recovery fund in Consiglio dei ministri la crisi di governo verrà formalizzata soltanto se il presidente del Consiglio dovesse dare le dimissioni. E non è scontato. Se si dovesse concretizzare uno degli scenari che vengono ipotizzati in queste ore in Parlamento, ovvero quello di un nuovo gruppo di "responsabili" che sostituisca i renziani a sostegno del governo, l`avvocato del popolo potrebbe restare a Palazzo Chigi e chiedere una nuova fiducia alle Camere per sancire di avere ancora i numeri per andare avanti.Con oltre sessanta governi alle spalle, di precedenti ce n`è per tutti i gusti ma nel caso della nascita di un nuovo gruppo la memoria non può non andare alquando una pattuglia di ...

