Consulta, patrocinio di Stato per le vittime di violenza sessuale

La decisione della Corte Costituzionale. Il presidente Coraggio: "Vogliamo approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti"

La decisione della Corte Costituzionale. Il presidente Coraggio: "Vogliamo approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, ...

Violenza sessuale:patrocinio gratuito anche per 'abbienti'

ROMA, 12 GEN - Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza sessuale. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituz ...

ROMA, 12 GEN - Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza sessuale. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituz ...