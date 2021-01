Cobas | controlli e sanificazione | mascherine FFP2 | aeratori nelle aule e orari scolastici differenziati La scuola deve ripartire

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 12 gennaio 2021) Piero Bernocchi Esecutivo nazionaleComitati di base della- I ritardi e le inadempienze che hanno caratterizzato la cosiddetta “seconda ondata” della pandemia non hanno alcuna giustificazione. Sanità,e trasporti, dopo l’estate, presentavano le medesime criticità. Tra aprile e maggio erano state avanzate precise richieste: 15 alunni per classe, assunzioni e ampliamento degli organici, nuovi spazi, potenziamento dei trasporti, tamponi e tracciamento; governo ed enti locali, però, non hanno fatto quasi nulla in estate e neanche a novembre-dicembre! L'articolo .