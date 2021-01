Ces 2021 | la pattuglia delle startup italiane

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Foto: Pixabay)“L’edizione all-digital del Cesporta un grosso rammarico e una grande soddisfazione“, ci ha rivelato Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia ICE (Istituto Commercio Estero). Per via dell’emergenza globale della pandemia Covid-19, infatti, non è stato possibile proseguire col programma originario di raddoppiare di anno in anno il numeropartecipanti al Consumer Electronics Show. Tuttavia, questa edizione tutta digitale non ha fatto altro che accelerare processi già in corso da tempo e le realtà del Bel Paese si sono dimostrate pronte. Dalle 25 presenze del 2018 alle 46 dell’anno scorso, il Cesdoveva originariamente accogliere ben 100tricolore. L’imprevedibile pandemia ha mescolato tutte le carte sul tavolo, ma nonostante questo ...