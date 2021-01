Call of Duty Black Ops Cold War: Una settimana gratuita per la modalità ZOMBI (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo aver scoperto i primi segreti sull’etere oscuro, Requiem chiama i rinforzi per indagare sulle anomalie legate a questa misteriosa fonte di potere. Se non sei stato ancora chiamato in campo contro l’orda non morta, preparati a fare strage di ZOMBI per una settimana. Per la prima volta nella storia di Call of Duty, la leggendaria modalità ZOMBI di Treyarch sarà disponibile grazie a una settimana ad accesso gratuito. Questo periodo, aperto a tutti i giocatori tramite gli store delle rispettive piattaforme, include le seguenti modalità di gioco: Die Maschine L’enorme acceleratore di particelle situato in un laboratorio polacco abbandonato della Seconda Guerra Mondiale ha aperto uno squarcio verso mostruosità indicibili e forze non morte. ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo aver scoperto i primi segreti sull’etere oscuro, Requiem chiama i rinforzi per indagare sulle anomalie legate a questa misteriosa fonte di potere. Se non sei stato ancora chiamato in campo contro l’orda non morta, preparati a fare strage diper una. Per la prima volta nella storia diof, la leggendariadi Treyarch sarà disponibile grazie a unaad accesso gratuito. Questo periodo, aperto a tutti i giocatori tramite gli store delle rispettive piattaforme, include le seguentidi gioco: Die Maschine L’enorme acceleratore di particelle situato in un laboratorio polacco abbandonato della Seconda Guerra Mondiale ha aperto uno squarcio verso mostruosità indicibili e forze non morte. ...

