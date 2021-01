Biathlon | sprint maschile Oberhof 2 2021 | start list | pettorali di partenza e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di martedì 12 gennaio 2021) La, idie gliinnella seconda10 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Il primo a partire dal cancelletto sarà il bielorusso Sergey Bocharnikov, mentre Didier Bionaz sarà il primo degli azzurri con il pettorale 7. I big del massimo circuito hanno infatti optato perpiù alti: Johannes Boe partirà con il 58, il fratello Tarjei col 76, Dale col 42, Fillon Maillet con il 44, Rastorgujevs. Partiranno un po’ prima gli svedesi Samuelsson (pettorale 27) e Ponsiluoma (32). Per quanto riguarda gli altri, nell’ordine scenderanno in pista Thomas Bormolini (36), Lukas ...