Benevento, Foggia: «Reynolds ci piace. Un colpo per la Serie A» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Reynolds alla Benevento via Juventus: la rivelazione del ds Foggia sul colpo in difesa per la squadra campana Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia, parlando anche del colpo Bryan Reynolds, che i campani preleverebbero in prestito dalla Juventus. «Ci piace. Stiamo cercando di capire se ci siano le condizioni per portarlo a Benevento. È un colpo per questa stagione perché la Serie A è durissima. Mancano 19 punti da qui alla fine per poter dire di aver fatto un’ottima stagione. Tutto quello che può offrire il mercato per migliorare la rosa attuale e futura è importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021)allavia Juventus: la rivelazione del dssulin difesa per la squadra campana Pasquale, direttore sportivo del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia, parlando anche delBryan, che i campani preleverebbero in prestito dalla Juventus. «Ci. Stiamo cercando di capire se ci siano le condizioni per portarlo a. È unper questa stagione perché laA è durissima. Mancano 19 punti da qui alla fine per poter dire di aver fatto un’ottima stagione. Tutto quello che può offrire il mercato per migliorare la rosa attuale e futura è importante». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Reynolds-Benevento via Juve: la rivelazione del ds Foggia sul colpo in difesa - - TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Benevento, ds Foggia: 'Reynolds ci piace, stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per pren… - salvione : Benevento, Pinamonti e Reynolds: Foggia conferma - sportli26181512 : Benevento, Pinamonti e Reynolds: Foggia conferma: Il diesse ha ammesso il doppio interesse: quasi fatta per lo stat… - LucaFioretti13 : ?? Pasquale Foggia, direttore sportivo del #Benevento, ai microfoni di @SkySport prima del fischio d’inizio di… -