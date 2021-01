Agropoli | in programma nuove opere pubbliche

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –per complessivi 6 milioni di euro: sono quellete dall’Amministrazione Coppola nel biennio 2020-2021. Alcune di queste, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono state avviate nell’anno appena trascorso, per un totale di 2,8 milioni di euro; altre invece prenderanno il via nel 2021. Tra le più importanti, procedono gli interventi di realizzazione della scuola primaria in località Mattine per 850.555,17 euro; la sistemazione del secondo piano del Palazzo Civico delle Arti (ex Pretura) per 196.002,57 euro; i lavori di ampliamento dei servizi per il porto peschereccio per 423.604,07 euro. Tra gli interventi già effettuati invece, ci sono: lavori per l’installazione impianto ascensore (30.250 euro) e l’adeguamento alla normativa antincendio ...