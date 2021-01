Vite al Limite: Sarah Neeley è diventata mamma di una bimba (Di martedì 12 gennaio 2021) Una nuova vita dopo dopo il matrimonio con il suo Jonah. (Instagram)Sarah Neeley, anche lei protagonista del controverso reality show Vite al Limite, in cui chi partecipa si impegna a perdere peso in maniera netta, è diventata mamma. In queste settimane, la donna ha postato diverse foto su Instagram, in cui viene mostrata la sua bambina. La donna ha sposato il suo attuale marito Jonah la scorsa estate. Ha reso pubblica la sua gravidanza e non mancano foto del pancione. Leggi anche –> Vite al Limite: le star del reality show diventano mamme Sarah Neeley, nuova vita dopo Vite al Limite: è diventata mamma Alla figlia appena nata ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Una nuova vita dopo dopo il matrimonio con il suo Jonah. (Instagram), anche lei protagonista del controverso reality showal, in cui chi partecipa si impegna a perdere peso in maniera netta, è. In queste settimane, la donna ha postato diverse foto su Instagram, in cui viene mostrata la sua bambina. La donna ha sposato il suo attuale marito Jonah la scorsa estate. Ha reso pubblica la sua gravidanza e non mancano foto del pancione. Leggi anche –>al: le star del reality show diventano mamme, nuova vita dopoal: èAlla figlia appena nata ha ...

iknjwn : ho la puntata di vite al limite su muto per far sì che i primi piani del dottor nowzaradan mi sostenga nella visione - gvldenreby : RT @hharrysmile: DIOCANE ZAYN CHE XAZOZ FAINDIOPOROC MA TUTO BENE!? OH MADONNA DEI CIELO, NON TI DOROGARE CJE MI FAONPRNDERE I COLPIA STAVO… - hharrysmile : NO IO TORNO A GUARDARE VITE AL LIMITE PER AVERE ANCORA PIU ANSIA DI DIVENTARE COME LE PEROSNE NEL PROGRAMMA BACI - hharrysmile : DIOCANE ZAYN CHE XAZOZ FAINDIOPOROC MA TUTO BENE!? OH MADONNA DEI CIELO, NON TI DOROGARE CJE MI FAONPRNDERE I COLPI… - GusellaPablo : Politici di sinistra e le loro somiglianza: Prodi=Dott Nosara (vite al limite) Conte= Berlusconi Di Maio=Lil Punp… -