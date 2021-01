Unione Ciechi: non vedenti aggrediti, manca cultura del rispetto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l’associazione nazionale che rappresenta le istanze di circa 2 milioni di cittadini italiani Ciechi e ipovedenti, chiede “piu’ tutela per i diritti delle persone con disabilita’ visiva e scende in campo dopo l’ennesimo episodio di intolleranza e violenza nei confronti di due non vedenti, l’ultimo pochi giorni fa in Via dei Platani nel quartiere romano di Centocelle”. L’episodio da cui parte la “dura condanna” dell’UICI ha riguardato una coppia di residenti del quartiere romano, Alessandro Napoli e Sonia Gioia, offesi, minacciati e percossi da un automobilista malgrado avessero attraversato sulle strisce pedonali e fosse perfettamente riconoscibile il loro stato di disabilita’. “Nell’indifferenza generale- si legge nella nota dell’Uici- la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – L’Italianae Ipo, l’associazione nazionale che rappresenta le istanze di circa 2 milioni di cittadini italianie ipo, chiede “piu’ tutela per i diritti delle persone con disabilita’ visiva e scende in campo dopo l’ennesimo episodio di intolleranza e violenza nei confronti di due non, l’ultimo pochi giorni fa in Via dei Platani nel quartiere romano di Centocelle”. L’episodio da cui parte la “dura condanna” dell’UICI ha riguardato una coppia di residenti del quartiere romano, Alessandro Napoli e Sonia Gioia, offesi, minacciati e percossi da un automobilista malgrado avessero attraversato sulle strisce pedonali e fosse perfettamente riconoscibile il loro stato di disabilita’. “Nell’indifferenza generale- si legge nella nota dell’Uici- la ...

