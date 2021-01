Ufo, dagli Usa via libera sulla desecretazione di nuovi documenti del Pentagono (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dagli Usa la desecretazione dei file su Ufo e Uap: il Pentagono ha 180 per rendere pubblico il contenuto dei documenti. Clausola inserita e firmata a dicembre da Trump… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) ArrivaUsa ladei file su Ufo e Uap: ilha 180 per rendere pubblico il contenuto dei. Clausola inserita e firmata a dicembre da Trump… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Ufo (oggetti volanti non identificati) oppure, meglio, Uap (fenomeni aerei non identificati): dagli Usa sono in arrivo aperture su documenti finora "classificati", compresi in ...

Ufo (oggetti volanti non identificati) oppure, meglio, Uap (fenomeni aerei non identificati): dagli Usa sono in arrivo aperture su documenti finora "classificati", compresi in ...