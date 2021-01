Ufficiale | Duarte nuovo difensore del Basaksehir

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Camposda Silva all’Istanbul Ba?ak?ehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all'Istanbul Basakse ...Primo movimento in uscita di questo mercato invernale per il Milan. Leo Duarte, difensore brasiliano, lascia i rossoneri e vola in Turchia.