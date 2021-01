Ue contro Twitter | ma lo strapotere delle big tech fa impallidire il Digital Act

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la condanna dell’incitazione alla rivolta da parte di Donald Trump sui social, sfociata nell’assalto a Capitol Hill, l’Ue frena. Nel mirino ora non c’è il presidente Usa, bensìe la decisione del gigante del web di sospendere in maniera permanente l’account del capo della Casa Bianca. Il primo a rompere gli argini è il commissario europeo al mercato unico, il francese Thierry Breton, che in un’intervista a ‘politico.eu’ critica la scelta di. Ma dopo di lui anche Angela Merkel fa sapere di ritenere “problematico” il passo compiuto dall’azienda di Jack Dorsey. Il punto è che tutta la ‘squadra’ europea è alquanto in imbarazzo su un tema che mette in crisi anche ilservice act (Dsa), appena ‘sfornato’ dalla Commissione Ue il 15 dicembre scorso. “La libertà di opinione è un diritto fondamentale di importanza ...