Supercoppa Juve-Napoli, il retroscena: «De Laurentiis ha chiesto il rinvio»

retroscena legato alla Supercoppa tra Juventus e Napoli: voci dal capoluogo campano rivelano di una richiesta di rinvio da parte di De Laurentiis

retroscena sulla Supercoppa tra Juventus e Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo e da Umberto Chiariello, Aurelio De Laurentiis avrebbe richiesto il rinvio del trofeo per il calendario fitto e nella speranza che, a fine campionato, ci sarebbero potute essere le condizioni per avere il pubblico. La richiesta sarebbe stata respinta per la possibilità di Juve e Napoli di arrivare in fondo alle coppe europee.

