Spezia-Sampdoria | Ranieri | “Brutta partita | squadra smarrita e impacciata Quagliarella? Gran giocatore | ma oggi…”

Leggi su mediagol

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non abbiamo giocato bene, c'è tanto da fare.Così Claudio, allenatore dellaintervenuto al termine della sfida di Serie A contro lo. I blucerchiati sono usciti sconfitti dal match del 'Picco', esprimendo un modello di gioco non all'altezza delle potenzialità della loro rosa. Aspetto questo sottolineato anche dallo stesso, che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha analizzato con lucidità l'esito negativo del match:", loha meritato. Ci siamo smarriti dopo il loro secondo gol e non siamo riusciti a raddrizzare la. Volevamo fare unade, ma loro hanno avuta più determinazione di loro. Hanno vinto tutti i duelli, loro hanno vinto meritatamente. ...