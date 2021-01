Speranza | conferma stop asporto dopo le 18 e max due ospiti a casa

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella riunione tra il Governo e le Regioni con al centro le nuove misure restrittive che saranno nel nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio sarebbe stato deciso dire per bar e ristoranti il ...

LE REGOLE ANTI-COVID DAL 16 IN POI Più facile entrare in zona arancione, massimo 2 ospiti in casa anche in giallo. Confermato lo stop all'asporto per i bar dopo le 18 [TUTTE LE NOVITA'] ...Il governo sta preparando il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando ...