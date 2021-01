Scuole | buona la prima | positivo il monitoraggio in città

Leggi su anteprima24

Benevento – Ottimo il riscontro per il primo giorno di lezioni in presenza dopo la lunga esperienza della Didattica a distanza. Il ritorno degli alunni dellerie (classie seconda) tra i banchi è stato quasi completo; un po' meno entusiasmante il dato numerico riguardante la presenza dei piccoli della Scuola d'infanzia. E' l'assessore comunale all'istruzione, Rossella Del Prete, a rendere noto il risultato deldella didattica in presenza per i primi anni della Scuola dell'obbligo che è stata consentita dall'ultima Ordinanza del Presidente della Regione Campania: secondo le rilevazioni del Comune capoluogo, dunque, il 99% dei genitori dellaria ha mandato i propri figli a scuola; mentre la percentuale si abbassa di pochi punti per quanto ...